César Acuña y su nuevo blooper: "En Trujillo no hay ningún secuestro ni amenazas, solo bastante extorsión"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha vuelvo a generar polémica tras restarle importancia a la crisis de inseguridad que enfrenta Trujillo. Durante un evento, aseguró que desde diciembre no se han registrado secuestros ni amenazas contra empresarios, aunque admitió que “hay bastante extorsión y bombas”.

“En Trujillo de diciembre hasta ahora no hay ningún secuestro. No hay amenazas a empresarios. Ahora lo que hay es bastante extorsión y las bombas en, en... ¿no?”, dijo el también militante de Alianza para el Progreso (APP).

Violencia no se detiene en Trujillo

En lo que va del 2025, Trujillo se ha convertido en uno de los epicentros de la inseguridad en el país. Según reportes oficiales, en menos de dos meses se han registrado 236 asesinatos a nivel nacional, con la ciudad liberteña entre las más afectadas.

Organizaciones criminales como "Los Pulpos" operan con impunidad, realizando secuestros, extorsiones y atentados con explosivos que han generado pánico entre la población. Pese a los estados de emergencia decretados, que cumplen casi un año, la gestión regional ha sido criticada por su falta de eficacia para contener la ola delictiva.

Otras frases de Acuña

Esta no es la primera vez que Acuña genera polémica con sus frases, recordándose declaraciones como "No es plagio, es copia", en referencia a las acusaciones de plagio en su tesis doctoral en 2016, o su confusa afirmación de que "ya no vive en Trujillo, sino en Perú".

"Una persona es feliz cuando logra su felicidad" o "La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida" han sido señaladas por su redundancia, mientras que su frase sobre los políticos que "no hacen nada porque nunca han hecho nada", son otras de sus frases que han sido objeto de burlas.