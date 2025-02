Indecopi sanciona a cadena de cines con más de S/ 160 mil por prohibir ingreso de alimentos

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una sanción contra la reconocida cadena de cines peruana Cinépolis. La medida fue tomada este lunes 10 de febrero, luego de que se determinara que la empresa estaba impidiendo que sus clientes ingresaran con alimentos y bebidas que no habían sido adquiridos en sus respectivos locales.

La sanción, impuesta por la Sala Especializada en Protección al Consumidor en segunda y última instancia, asciende a 30 UIT, equivalente a 160 500 soles. Esta acción se tomó tras una denuncia realizada en la región Ancash contra la Operadora Peruana de Cines S.A.C., más conocida como Cinépolis.

En su defensa, la cadena de cines argumentó que sus locales cumplen con el mismo criterio que el de un restaurante, por lo que sus clientes no pueden asistir con alimentos que no sean ofrecidos por ellos mismos. Sin embargo, Indecopi aseguró que, al no ser su rubro principal la proyección de películas, no pueden prohibir a sus usuarios su ingreso con otros productos.

Además de la sanción económica, Indecopi ordenó que esta prohibición debe ser dejada de lado de forma inmediata. De esta manera, los consumidores podrán ingresar con los alimentos que consideren necesarios, siempre y cuando sean iguales o similares a los que se ofrecen en el complejo, tal como lo establece la norma.