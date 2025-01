Sunedu anunció el cierre de 8 universidades para este 2025 porque no obtuvieron licenciamiento

Tras una ardua fiscalización la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) brindó el licenciamiento a 98 universidades en todo el Perú. Por otro lado, fueron 8 las casas de estudio que no corrieron con la mismo suerte y no solo cerraron este 2025, sino que no funcionarán nunca más.

¿Cuáles son las universidades que no lograron obtener el licenciamiento?

- Universidad Alas Peruanas: no obtuvo el licenciamiento institucional y dejará de operar el 22 de marzo de 2025.

- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: Esta institución funcionará todo el 2025 por lo que su último día de servicio será 31 de diciembre de 2025.

- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote: esta institución de educación superior no logró obtener el licenciamiento de la Sunedu y dejará de funcionar oficialmente este 12 de julio de 2025.

- Universidad Científica del Perú: tampoco obtuvo su licenciamiento y concluirá sus servicios el 16 de agosto de 2025.

- Universidad José Carlos Mariátegui: esta institución cerrará oficialmente este 1 de abril de 2025. Con la excepción de que podrá “Seguir tramitando solicitudes para el otorgamiento de grados y títulos profesionales a todos los egresados hasta diciembre del 2026".

- Universidad Peruana de Ciencias e Informática: culminará sus funciones este 4 de abril del 2025.

- Universidad Peruana del Centro: no logró el licenciamiento institucional y funcionará solo hasta el 27 de septiembre de 2025.

- Universidad Privada San Carlos: su último día de funcionamiento está programado para el 30 de agosto del 2025.