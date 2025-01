Alcalde de Trujillo: 140 patrulleros no pueden ser utilizados porque el Mininter no entrega combustible

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, informó que pese a los altos índices de criminalidad que se registra en la ciudad, 140 patrulleros no pueden ser utilizados porque el Ministerio del Interior (Mininter) no entrega el combustible necesario.

"El Gobierno Regional acaba de entregar 140 unidades vehiculares y el Ministerio del Interior no las dota de combustible. Resulta increíble que pase esto, después de más un año de haber luchado por la compra de esas camionetas (...) El Gobierno está patas arriba", declaró.

UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA

Asimismo, la autoridad edil cuestionó las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo para luchar contra la inseguridad ciudadana, ya que los actos delincuenciales no han disminuido. También lamentó que la ciudad de Trujillo no tenga una unidad de criminalística.

"No se trata de llenar las calles de agentes policiales, se trata de tener equipos especializados (...) No tenemos unidad de criminalística en Trujillo, ese es el gran problema. Hacemos shows y no hacemos cosas que verdaderamente nos lleven a cambiar la realidad", agregó.