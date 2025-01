Delia Espinoza tras ataque contra Fiscalía de Trujillo: Organizaciones criminales no nos van a hacer retroceder

La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, señaló que las violentas acciones de las organizaciones criminales no los amedrentará y seguirán luchando contra la criminalidad. La autoridad fiscal recorrió las instalaciones afectadas por la carga explosiva para brindar su respaldo a los trabajadores.

"Este tipo de atentados no nos van a amilanar, no nos van a hacer retroceder. No se va a abandonar ningún caso, porque esto, evidentemente y según las primeras hipótesis, vendría de elementos vinculados con organizaciones criminales que operan en Trujillo", señaló en la cuenta de X de la institución.

CON GRAN VALENTÍA

Espinoza Valenzuela dijo también que existe interés en atemorizar a los señores fiscales que se enfrentan con mucha valentía a todas las formas de delincuencia que se registra en la región La Libertad, por lo que han tomado represalias. Asimismo, expresó su solidaridad con los profesionales perjudicados.

"¿Por qué atacan al Ministerio Público? Porque somos una amenaza para la criminalidad en todos sus niveles (...) Hemos transmitido nuestra solidaridad y pedido que se continúe con un trabajo inquebrantable. Un trabajo donde la valentía de los fiscales y trabajadores ha quedado demostrando", enfatizó.