Continúan atentados con explosivos en Trujillo: presuntos extorsionadores atacan casa de comerciante

Esta madrugada, se registró un nuevo ataque con explosivos en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. El suceso ocurrió en el pasaje Chan Chan, urbanización El Cortijo, una detonación ocasionó destrozos de consideración en la vivienda de una comerciante.

El hecho se produce un día después del ataque con explosivos contra la sede principal de la Fiscalía de la Nación, ubicada en el mismo distrito, la detonación destrozó gran parte del frontis de la entidad de justicia, así como en viviendas y comercios de los alrededores.

GRAN SUSTO

La propietaria de la casa, quien se identificó como Rosa C., conversó con RPP, señalando que explosión ocurrió al promediar las 2 de la madrugada causando gran susto entre su familia que descansaba, indicó que afortunadamente el suceso no dejó heridos.

"No sé por qué me hicieron esto. Yo soy una comerciante independiente, trabajo en el mercado mayorista de 6am. a 8pm. por los hijos que tengo, soy madre soltera, no entiendo que buscan estos señores, nunca he recibido amenazas de nadie", indicó.