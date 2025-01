Empresa de transporte es multada con más de S/ 2 millones por fatal accidente en Áncash

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash (ORI Chimbote) impuso la multa máxima de 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 2 407 500, a la empresa de transporte Mega Suiza Peruana Express S.A.C., tras un accidente de tránsito ocurrido el 7 de enero de 2023 en el kilómetro 93 de la Vía de Penetración Sihuas-Huacrachuco, provincia de Sihuas.

El incidente, que resultó en la pérdida de siete vidas y varios heridos, fue atribuido a la conducción imprudente del chofer del bus siniestrado, de placa D1A-213, quien no adoptó las medidas de seguridad necesarias. Esto contravino el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige que los servicios ofertados no representen riesgos injustificados o no advertidos para la salud o seguridad de los usuarios.

La Resolución Final 0230-2024/INDECOPI-CHT, emitida en primera instancia, establece esta sanción que puede ser apelada de acuerdo con la normativa vigente.

Antecedentes de incumplimientos

Esta no es la primera sanción contra Mega Suiza Peruana Express S.A.C. En enero de 2024, la misma Comisión impuso una multa de 19.14 UIT (S/ 98 571) por prácticas abusivas, como no informar adecuadamente sobre seguros y plazos de caducidad de boletos, lo que fue confirmado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

En 2022, la empresa también fue amonestada por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (OPS) de la ORI Huaraz por no brindar el libro de reclamaciones a los usuarios.