Ministro Ángel Manero: Se recomienda no sembrar papa blanca durante la segunda quincena de enero

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ángel Manero, recomendó a los productores de papa blanca no sembrar este producto durante la segunda quincena de enero, a fin de evitar la sobreproducción en mayo próximo.



“Está lloviendo fuerte en toda la sierra del Perú; esto trae un alto riesgo de siembra excesiva de papa blanca y saturación del mercado desde abril a junio y la consecuente caída del precio en chacra. Toda la sierra sur y sierra centro han recibido lluvias importantes desde noviembre; y desde esa fecha se está sembrando”, refirió el titular del sector.



En ese sentido, el titular del MIDAGRI, refirió qué si en todo el mes de enero continuaran las siembras, será altamente probable que se llegue a un exceso de cosechas de más del 10% con respecto a la campaña pasada.



La producción sostenible de alimentos es uno de los compromisos que tiene el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). En el país, son alrededor de 711 mil familias dedicadas al cultivo de papa, en 19 regiones; siendo las regiones con mayor producción Puno, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Junín, entre otras.



En ese sentido, para Manero "lo ideal para el agricultor de papa blanca es que el precio en chacra se ubique por encima de 0.60 céntimos por kilogramo; y lo ideal para el consumidor es que el precio en el mercado minorista no supere los 2.50 soles por kilogramo (este precio representa para el agricultor un sol por kilogramo en chacra)".



Por ello es muy importante la diversificación de cultivos en las zonas paperas tanto en Costa Central (Lima e Ica) y en la sierra central (Huánuco, Junin y Ayacucho) para evitar la sobreoferta estacional y caída del precio en chacra. Es recomendable que se reduzca las áreas de papa y cambiarlos por otros cultivos alternativos de mayor rentabilidad; para ello, el Midagri está promoviendo la industria de papas nativas, validando la cebada cervecera y desarrollando mercados para los granos andinos.



De no revertir esta acción, esto provocará que, para inicios del mes de mayo del 2025, en la campaña de 2024- 2025, los precios en chacra bajen de 30 céntimos por kilogramo, siendo esta situación perjudicial para los productores.

PRODUCCIÓN DE PAPA EN EL MUNDO



El Perú lidera en el continente latinoamericano la producción de papa, con una producción de 5.7 toneladas del tubérculo andino (2023), superando a países como Brasil, Argentina, Chile y Ecuador. Mientras, a nivel mundial, nuestro país ocupa el puesto 16 en materia de producción, que lo encabeza China, seguido de Bielorrusia, Polonia, Kazajistán, Holanda, Alemania, entre otros.