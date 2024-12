Municipalidad de Zorritos suspende celebraciones de Año Nuevo por oleajes anómalos

En un acto que busca priorizar la seguridad de la población, la Municipalidad de Zorritos, en el litoral norte del Perú, decidió suspender todas las festividades de Año Nuevo debido a los oleajes anómalos que han afectado la zona en los últimos días. El alcalde Jaime Yacila anunció que no se permitirá la realización de eventos en las playas para evitar posibles tragedias y proteger a los pescadores y comerciantes afectados por las condiciones marítimas.

DECISIÓN DIFÍCIL PERO NECESARIA

El alcalde Yacila señaló a Exitosa que la decisión de cancelar las celebraciones fue complicada, especialmente porque las festividades representan una importante oportunidad económica para los comerciantes locales. Sin embargo, enfatizó que la seguridad de los residentes y turistas está por encima de cualquier interés.

"Como autoridades, nuestra prioridad es cuidar la vida. Prohibiremos cualquier tipo de celebración en las playas, no por oposición, sino por responsabilidad. La vida humana no tiene precio, y no queremos lamentar accidentes", afirmó. Además, advirtió que las personas que incumplan la prohibición serán sancionadas con multas o denuncias.

LLAMADO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Horas antes del anuncio oficial, la Defensoría del Pueblo había solicitado a las autoridades locales y regionales suspender las actividades de fin de año en Zorritos. A través de un comunicado en redes sociales, el organismo instó a priorizar la seguridad de los turistas y residentes afectados por el fenómeno marítimo, así como a brindar apoyo inmediato a los damnificados, especialmente pescadores artesanales y comerciantes cuya economía depende del turismo.

"Ante oleajes anómalos reportados por la Marina de Guerra y la Dirección de Hidrografía, exigimos el cierre de actividades festivas para garantizar la seguridad de todos. También solicitamos atención inmediata a quienes han perdido sus ingresos debido a esta emergencia", expresó la Defensoría.

IMPACTO DEL OLEAJE ANÓMALO

El fenómeno, que afectó varias zonas del litoral peruano, se sintió con mayor intensidad en el norte del país, provocando cuantiosas pérdidas materiales y dejando varados a 30 pescadores que se encontraban en altamar. Aunque no se reportaron heridos, los daños han generado preocupación entre la población, que depende de la actividad pesquera y turística.

La Municipalidad de Zorritos sigue evaluando la situación y coordinando con las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad durante este período crítico. Los residentes y visitantes están llamados a respetar las medidas adoptadas para evitar mayores complicaciones.