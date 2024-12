Ayacucho: madre de niño afectado por pirotécnicos pide ayuda para prótesis

Un niño de 11 años perdió nueve dedos de las manos y el ojo izquierdo tras manipular un artefacto pirotécnico conocido como ‘mama rata’ en la ciudad de Huamanga, Ayacucho.

Actualmente, recibe atención médica en el Hospital Regional de Ayacucho, pero su madre, Vanessa Ortiz, pide ayuda para costear su tratamiento y adquirir una prótesis que le permita llevar una vida más funcional.

Vanessa Ortiz relató que el accidente ocurrió cuando su hijo encontró el artefacto explosivo mientras jugaba con otros niños en la calle. Pensando que no sería peligroso, encendió el explosivo, lo que provocó una devastadora explosión.

“Ellos estaban jugando con cohetecillos y encontraron eso más arriba. En su inocencia, mi hijo pensó que no le haría daño”, explicó Ortiz en una entrevista con Exitosa. Como resultado del accidente, el menor perdió todos los dedos de una mano y casi la totalidad de la otra, además de sufrir la pérdida completa de su ojo izquierdo.

La madre también compartió el impacto emocional de la tragedia. “El oftalmólogo me confirmó que no hay nada que hacer con el ojo, ni siquiera si lo llevamos a Lima”, expresó con pesar. Vanessa aseguró que su hijo se siente impotente por las secuelas del accidente. “Me dice que ya no podrá hacer nada sin sus dedos”, contó.

SOLICITAN APOYO PARA SU RECUPERACIÓN

Para enfrentar esta situación, Vanessa Ortiz anunció la realización de una pollada benéfica para recaudar fondos que le permitan adquirir una prótesis y cubrir los gastos del tratamiento médico. Asimismo, compartió su número de contacto 989 075 451 para recibir donaciones.