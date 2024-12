Empadronan a afectados por derrame de petróleo en Lobitos: Petroperú los resarcirá económicamente

Luis Neyra, gobernador regional de Piura, indicó que ya comenzaron a empadronar a las personas que tengan alguna actividad en el distrito de Lobitos, y que hayan sido perjudicadas por el derrame de petróleo que se registró hace unos días. Petroperú se ha comprometido resarcir económicamente a todos los afectados.

“Petroperú se ha comprometido a resarcir no solamente el tema del impacto económico, sino de ver que no se vuelva a dar ningún tema de este tipo, porque no es la primera vez; ya teníamos conocimiento a través de los pescadores que ha habido fugas de petróleo, no de esta magnitud, pero pequeñas”, señaló la autoridad regional.

TRABAJOS DE LIMPIEZA

Neyra león dijo también que estarán vigilantes respecto a los trabajos de limpieza que realice la empresa estatal, para evitar que el daño ecológico aumente y sea irreversible; asimismo, pidió a la Fiscalía celeridad en la investigación de este desastre medioambiental para conocer a los responsables y se les sancione ejemplarmente.

“La idea es estar atentos a que se haga un buen trabajo y también como ya lo hemos dicho que haya una investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente y se encuentren responsables, siempre es bueno para dejar constancias y se marque un precedente, porque ese tipo de desastres ecológicos no se vuelva a repetir”, manifestó.