Lambayeque: padres de familia y escolares bloquean avenida exigiendo terminen obras en colegio

Padres de familia, profesores y alumnos del colegio Juan Mejía Baca de la región Lambayeque, tomaron un tramo de la Prolongación Bolognesi, en protesta por la demora en las obras de renovación del plantel, que está a cargo de la municipalidad de Chiclayo.

Desde las 9:00 de la mañana, los manifestantes se concentraron en el frontis de la Gerencia Regional de Educación (GRE) y colocaron en la vía pública varias carpetas que trajeron de la escuela para impedir el tránsito, ocasionando gran congestión vehicular.

AFECTAR SU SALUD

“Estamos cansados que no nos den una solución, por eso hemos optado por cerrar la calle. Los niños llevan dos años en módulos, sin ventanas, los baños no son adecuados, etc., no pueden seguir así, exigimos se terminen las obras”, dijo un padre de familia a Correo.

Señalaron que hay desidia por parte de la alcaldesa Janet Cubas, pues solo responde que no hay presupuesto para la culminación de las obras, situación que perjudica directamente a cientos de escolares que estudian en condiciones que hasta pueden afectar su salud.