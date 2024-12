Machu Picchu: Ministerio de Cultura no 'cierra la puerta' a un futuro aumento de aforo

El aforo diario de visitantes a Machu Picchu se mantendrá en 5,600 personas para el 2025, según anunció el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Aunque actualmente solo se utiliza entre el 75% y el 80% de los boletos disponibles, el titular del sector dejó abierta la posibilidad de reconsiderar esta cifra en el futuro, siempre priorizando la protección del patrimonio cultural.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO COMO PRIORIDAD

En una entrevista para RPP, Valencia explicó que la capacidad actual de visitantes nunca se ha alcanzado, ni en temporada alta ni regular. “No habría necesidad de aumentarlo; sin embargo, no nos cerramos a evaluarlo. Lo que no podemos hacer es perder nuestro rol protector del patrimonio cultural. Lo importante es que no se afecte la llaqta”, afirmó.

El ministro también mencionó las preocupaciones sobre el impacto turístico en los monumentos arqueológicos de la región, destacando que trabajan para reducir los efectos o hacerlos reversibles. Además, reconoció la necesidad de implementar puestos de auxilio rápido en los centros arqueológicos, un tema que cobró relevancia tras reportarse muertes de visitantes en 2024, aunque no ofreció detalles sobre cuándo se ejecutarán estas medidas.

PREMIO INTERNACIONAL Y VENTA DE BOLETOS

Machu Picchu fue recientemente galardonado como la Mejor Atracción Turística Líder del Mundo 2024 en los prestigiosos World Travel Awards, reafirmando su importancia cultural, histórica y natural. Este es el sexto año que la ciudadela inca recibe este reconocimiento, tras obtenerlo también en 2023, 2022, 2021, 2019, 2018 y 2017.

A partir de 2025, la venta de boletos para visitar Machu Picchu será exclusivamente a través del portal oficial Tu Boleto del Ministerio de Cultura. Este sistema busca garantizar un acceso ordenado y alineado con las normativas de preservación del sitio arqueológico.

LOGROS RECIENTES DE MACHU PICCHU

Premios World Travel Awards 2024: Mejor Atracción Turística Líder del Mundo.

Reconocimientos anteriores: 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017.

Patrimonio de la Humanidad: UNESCO.

Una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo.

La ciudadela sigue siendo un emblema del turismo mundial, con un equilibrio entre su conservación y su atractivo turístico, en constante monitoreo por parte de las autoridades peruanas.