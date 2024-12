Crisis para Anis Samanez: sus prendas son eliminadas de la web de Falabella

Anis Samanez, quien apenas hace dos meses celebraba el lanzamiento de su colección en Falabella, enfrenta un duro golpe tras sus polémicos comentarios en el evento de moda sostenible ‘Orígenes’. Las críticas en redes sociales, sumadas al pronunciamiento del Ministerio de Cultura, han llevado a la tienda departamental a tomar medidas drásticas, eliminando la colección ‘Falabella x Anís’ de su web y rematando sus prendas en tiendas físicas con descuentos de hasta el 60%.

LAS DECLARACIONES QUE DESENCADENARON EL ESCÁNDALO

Todo comenzó con un fragmento viralizado en el que Samanez expresó su malestar hacia la comunidad Shipibo-Konibo por no compartir gratuitamente sus conocimientos ancestrales. “Ni les cuento cuánto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana”, comentó en el evento, generando una ola de indignación en redes sociales y críticas de figuras públicas e influencers de moda.

La colaboración con Falabella, lanzada en octubre de 2024, ofrecía una amplia gama de ropa y utensilios para el hogar. Sin embargo, tras el escándalo, la tienda ha tomado distancia de la diseñadora, iniciando el remate de sus productos en tiendas físicas y eliminando cualquier rastro de la marca en su página web y app oficial.

DESCUENTOS MASIVOS Y ELIMINACIÓN DIGITAL

El comunicador Ric La Torre dio a conocer que las prendas de la diseñadora empezaron a ser vendidas con descuentos de hasta el 50%. Horas después, las rebajas se incrementaron al 60%, con vestidos, pijamas y ropa deportiva en liquidación. Por la noche, usuarios reportaron que Falabella había eliminado completamente la colección de sus plataformas digitales, incluyendo publicaciones en redes sociales y videos promocionales.

¿QUÉ OFRECÍA LA COLECCIÓN DE SAMANEZ?

Ropa para mujer y niñas: vestidos, pijamas, ropa deportiva, bikinis y salidas de baño.

Utensilios para el hogar: platos, servilletas, copas, vasos, fuentes y teteras.

Esta situación marca un antes y un después en la trayectoria de Samanez, quien había alcanzado un hito en el diseño peruano al colaborar con una tienda departamental de gran renombre. Sin embargo, las repercusiones de sus declaraciones han puesto en jaque su posición en la industria de la moda.