Fin de semana largo del 6 al 9 de diciembre: ¿Quiénes descansan y qué se celebra?

Diciembre comienza con un fin de semana largo ideal para el turismo y el descanso. Desde el viernes 6 hasta el lunes 9, los peruanos tendrán la oportunidad de aprovechar cuatro días consecutivos libres gracias a los feriados y días no laborables establecidos por el gobierno.

¿QUÉ DÍAS SON FERIADOS Y NO LABORABLES?

El viernes 6 de diciembre ha sido declarado día no laborable para el sector público, mientras que el sábado 7 será parte del descanso regular. El domingo 8 es feriado nacional por la Inmaculada Concepción, y el lunes 9 se conmemora la Batalla de Ayacucho, otro feriado oficial.

En el caso del sector privado, los empleadores podrán acordar con sus trabajadores acogerse al día no laborable del viernes, siempre estableciendo cómo se recuperarán las horas no trabajadas. De no haber consenso, el empleador determinará la compensación.

¿QUÉ SE CELEBRA EL 8 Y 9 DE DICIEMBRE?

El domingo 8 de diciembre, feriado nacional, se conmemora la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa en honor a la Virgen María, reconocida como "libre de pecado original". Durante este día, es tradicional que niños y jóvenes reciban el sacramento de la Primera Comunión.

El lunes 9, en cambio, se recuerda la histórica Batalla de Ayacucho de 1824, decisiva para la independencia de América del Sur. En este enfrentamiento, las fuerzas patriotas lideradas por Antonio José de Sucre lograron derrotar al ejército realista, marcando el fin del dominio español en la región.

Este primer fin de semana largo de diciembre forma parte de un mes cargado de descansos que incluye otros periodos extensos entre el 23 y 25, así como del 30 de diciembre al 1 de enero, brindando más oportunidades para viajar y disfrutar en familia.