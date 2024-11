Paro Nacional HOY jueves 14 EN VIVO: últimas noticias del paro de transportistas en Lima y regiones

ACTUALIZACIÓN

4:37 a.m. El Sindicato de Trabajadores en la Educación de La Libertad (Sitrell), anunció que se sumarán a la movilización este 14 y 15 de noviembre a fin de exigir a las autoridades medidas urgentes para detener la ola de inseguridad, indicó Noa Diaz Uriarte, secretaria general de este grupo.

3:53 a.m. La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) precisó los horarios para el Metropolitano y el Metro de Lima debido a la paralización del 13 de noviembre. Metropolitano: los buses saldrán desde las 5:00 a.m. y operarán hasta las 11:00 p.m. La Línea 1 del Metro: continuará su horario habitual (salida 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.) a excepción de la estación La Cultura que permanecerá cerrada. Línea 2 del Metro: saldrá desde las 6:00 a.m. y continuará su horario habitual.

NOTA ORIGINAL

El gremio de transportistas ha confirmado que el paro iniciado el miércoles 13 de noviembre en Lima y otras regiones del país continuará este jueves 14. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aseguró que la medida busca exigir al gobierno respuestas urgentes frente a la inseguridad y los 'cobros de cupos' que afectan al sector.

MOTIVOS DE LA PARALIZACIÓN

A diferencia de paralizaciones anteriores, la medida el último miércoles tuvo menor impacto en la capital peruana. Según Valeriano, esta situación refleja el agotamiento de la ciudadanía tras varias jornadas de protestas. “La población está desgastada, pero la marcha continúa porque todavía no somos atendidos. Este es nuestro cuarto paro, y queremos que el gobierno de Dina Boluarte responda a nuestros reclamos”, afirmó Valeriano, quien destacó que los transportistas enfrentan amenazas constantes por la inseguridad y el cobro de cupos.

Desde el gremio, se espera que la convocatoria del jueves 14 sea más contundente, con mayor participación de sectores afines al paro nacional. Según Valeriano, diferentes organizaciones de otros rubros se han sumado al movimiento, y las protestas podrían intensificarse para visibilizar las demandas de los transportistas.