¡Conmoción en Trujillo! menor de 16 años fue asesinado a balazos cuando se dirigía a su colegio

Esta mañana, un escolar de 16 años fue asesinado a balazos en el Centro Poblado El Milagro, ubicado en la ciudad de Trujillo, cuando se dirigía a su colegio.

El menor cursaba 4to grado de secundaria y se dirigía a su colegio I.E. N° Las Palmeras, ubicado a cinco cuadras de su casa.

TESTIMONIO DE LA MADRE

De acuerdo al diario La República, el joven fue atacado a balazos por dos sicarios, que se encontraban a bordo de una moto lineal.

“Me avisa un vecino que me dice ‘a su hijo lo mataron’, ‘deja de estar hablando sonseras’, le digo (…) Luego he encontrado a mi hijo, lo he abrazado, lo he cargado y llevado al hospital pensando que estaba vivo, pero no está vivo ya”, señaló la madre del agraviado, notoriamente afectada, quien relató que días previos el menor se resistió al robo de un celular, deslizando la posibilidad que este habría sido el móvil del crimen.

Los hampones le dispararon en el tórax y en el cuello, el menor seguía con vida cuando fue socorrido por la madre; lastimosamente, no logró sobrevivir y falleció en el camino.