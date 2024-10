Cuidado con los balones de gas 'bamba': conoce 5 tips para identificarlos y evitar un peligro

La venta ilegal de balones de gas ha encendido las alarmas en Perú, donde siete de cada diez hogares dependen de esta fuente de energía para sus actividades diarias. Según Osinergmin, más del 50% de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) vendidos en el país son ilegales, lo que representa un riesgo latente para millones de personas en el país.

¿POR QUÉ CRECE EL MERCADO DE BALONES DE GAS FALSIFICADOS?

El aumento en la comercialización de cilindros adulterados está ligado al comercio informal, que reutiliza cerca del 30% de los cilindros de 10 kilos —los más comunes en los hogares—, sin seguir los procesos adecuados. Empresas como Solgas y la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) han denunciado que circulan más de 4 millones de cilindros falsificados, que suelen ser más antiguos, con daños estructurales o fugas, lo que incrementa el riesgo de accidentes graves en los hogares.

Al no pasar por revisiones continuas, estos balones no solo son peligrosos, sino que también suelen contener menos gas del que indican, haciendo que el consumidor pague un precio que no refleja el contenido exacto. Esta situación ha obligado a las empresas legales y a las autoridades a iniciar operativos para identificar y retirar estos productos del mercado.

CINCO TIPS PARA IDENTIFICAR UN BALÓN DE GAS ADULTERADO

Alessandra Dentone, Directora Comercial de Solgas, recomienda que los usuarios verifiquen ciertos aspectos al momento de comprar un balón de gas. A continuación, algunos consejos clave para evitar la adquisición de cilindros de origen ilegal:

- Precinto de seguridad: El cilindro debe contar con un precinto que garantice que no ha sido manipulado. Si está ausente o dañado, evítalo.

- Logo en relieve: Las empresas certificadas suelen marcar sus cilindros con el logo en relieve en la parte superior. Si el logo no es claro o visible, podría ser un cilindro falsificado.

- Colores específicos: Cada marca tiene colores oficiales para sus balones; desconfía de los que no correspondan al color habitual de la marca.

- Logo pintado: Verifica que el logo pintado sea nítido y esté asociado con la marca que deseas comprar.

- Distribuidores oficiales: Compra siempre a distribuidores autorizados por Osinergmin, lo que asegura la calidad del cilindro.

REPORTA BALONES DE GAS ILEGALES

Si sospechas que un balón de gas podría ser de origen ilegal, es vital que informes a las autoridades para reducir los riesgos. Puedes comunicarte con Osinergmin al 01 219 3410 o, si se trata de un producto de Solgas, reportarlo a través de su central 01 613 3333 o mediante su sitio web “Experta Solgas”, dedicado a combatir la informalidad en el mercado de gas.