Transportistas en La Libertad paralizan actividades por extorsiones este 22 de octubre

Los transportistas de La Libertad paralizarán sus actividades este 22 de octubre en protesta por las extorsiones y actos delictivos que enfrentan diariamente.

Carlos Guerrera, representante del gremio, declaró que la inseguridad en Trujillo ha alcanzado niveles alarmantes, con actos de sicariato, robos y amenazas que afectan a todo tipo de negocios, desde pequeños comercios hasta grandes empresas.

Durante su intervención en Exitosa Noticias, Guerrera destacó que los transportistas han convivido con la inseguridad durante más de 15 años, pero la situación ha llegado a un punto insostenible. "No hay un solo día sin atentados o amenazas en Trujillo. Negocios han cerrado por no poder pagar cupos a los extorsionadores", afirmó Guerrera, subrayando que esta protesta va más allá del transporte, involucrando a toda la sociedad trujillana.

Tres gremios de transporte, incluyendo taxis, combis y micros, se unirán a la paralización. Además, otros sectores, como mercados, frentes civiles y la Universidad Nacional de Trujillo, se han sumado a la protesta, con la exigencia de una respuesta efectiva ante la creciente delincuencia.

LLAMADO A LA PAZ

Guerrera fue enfático al señalar que no permitirán la participación de políticos en la marcha, ya que considera que no han hecho nada para mejorar la situación. También reveló que, si no se escuchan sus demandas, el paro se extenderá a nivel regional el 12 de noviembre. "Esperamos que esta marcha sea pacífica, pero alzando nuestra voz contra la delincuencia", concluyó.