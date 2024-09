Asesinan a influencer ecuatoriano en Perú: estaba cenando con alcalde en Canoas de Punta Sal

El influencer ecuatoriano Eddy Daniel Villacis perdió la vida en lo que sería un asalto a mano armada en la localidad de Canoas de Punta Sal, en la región de Tumbes, cuando se encontraba cenando con el alcalde de dicho distrito.

Inicialmente se barajaba que se trataba de un atentado contra la autoridad municipal; sin embargo, luego medios locales se refirieron al hecho como un asalto armado.

La PNP logró capturar a los dos presuntos atacantes, identificados como Julio Cesar Silva Rosas (37) años, y Gerak Adrian Zapata Llacsahuanga (23). En su poder encontraron un arma de fuego abastecida con 10 municiones dentro de una bolsa plástica.

¿QUÉ HACÍA EL INFLUENCER EN PERÚ?

De acuerdo a Infobae, el creador del contenido venía desarrollando contenido audiovisual para las municipalidades de Canoas de Punta Sal y Aguas Verdes.

La pareja del agraviado, María Belén Olvera se pronunció sobre la muerte del padre de su hija con un sentido mensaje.

“Justamente un 21 de septiembre cumplíamos otro mes de casados, mi amor. Un 21 que no olvidaré jamás. Mi vida, te me fuiste sin despedirte, no lo puedo creer. Amor, vuelve con tu familia, nos vas a hacer tanta falta. Descansa, mi amor, te amaré siempre, te prometo que cuidaré de nuestra hija. Aún no lo asimilo, mi amor. Dios te tenga en su santa gloria”, se lee en su publicación.