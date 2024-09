Tumbes: investigarán a médica por haber dejado dormir a un perro en camilla de pacientes

Después de que se difundiera en redes sociales, un video donde se observa a un perro durmiendo en una camilla para pacientes del Hospital Regional José Mendoza de Tumbes, el director del centro de salud, Raúl Rivera Clavo anunció que se abrió una investigación contra la médica Juana Ramirez por tal accionar.

DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA EL NOSOCOMIO

La denuncia contra el nosocomio se dio a conocer después de que una mujer acompañando a su hija para ingresar con su pequeña al área de Nefrología, se le negó el permiso, debido a que el can estaba reposando en una camilla.

“No hace nada el perrito, pero no la toques, ¿sí? Es que no te conoce, no hace daño. Está durmiendo, entonces te puede asustar, ¿ya? Por eso es que no quiero que lo toques…”, indicó Juana Ramírez.

Finalmente, el consejero regional de Tumbes, Roberto Ríos, reveló que diariamente pacientes que acuden al centro de salud exigen sillas de ruedas o camas para ser atendidos, pero lamentablemente se carece de ello en el nosocomio.