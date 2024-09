Emprendedores registran marcas con sonido, en 3D y con movimiento para impactar en el mercado

El registro de marcas con sonido, tridimensionales y animadas ante el Indecopi, denominadas “marcas no tradicionales”, se incrementó en 60.7% en el 2023 respecto al año anterior, esto quiere decir que más emprendedores y empresas buscan diferenciarse de sus competidores para colocar sus productos o servicios en el mercado de manera más eficiente.

Las marcas no tradicionales incluyen el registro de sonidos, imágenes en tres dimensiones, marcas en movimiento (animaciones), marcas de posición (manera en que la marca se coloca o figura en un producto), marcas con olores, entre otras.



Entre el 2022 y 2023, las marcas no tradicionales que tuvieron un mayor crecimiento son las marcas tridimensionales, que lograron un avance de 62.41%, detalló la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. También creció el registro de marcas sonoras, en movimiento y de posición.



Ejemplos de marcas no tradicionales que se han registrado en el Indecopi:

Inca Kola tiene protegida la marca tridimensional de la forma y diseño de su botella. Ver el registro tridimensional: https://bit.ly/3AW8of3.

Toblerone tiene registrada la marca tridimensional del empaque de sus chocolates triangulares. Ver el registro tridimensional: https://bit.ly/3ARikq8.

D’Onofrio registró como marca sonora en 1997, el sonido de la famosa corneta. Escuchar la marca sonora: https://bit.ly/4d4XoJz.

La Municipalidad Provincial de Trujillo registró en el 2018 la marca en movimiento “Trujillo primavera en tus sentidos”. Ver marca: https://bit.ly/3MFuO78.

La tasa para registrar marcas no tradicionales es la misma que de las marcas tradicionales.



Quienes deseen registrar su marca, lo puede hacer en solo tres pasos, ingresando a la página de la campaña Protege tu sueño, registra tu marca, aquí: https://bit.ly/3uhNoK9.