Nadie se hace responsable por la tragedia: albaÃ±il muere electrocutado en una iglesia de Satipo

Un padre de familia, identificado como Isaías Calderón (42), falleció el último viernes en la provincia de Satipo, región Junín, cuando realizaba trabajos en la iglesia pentecostés Jesucristo de Río Alberta, en el distrito de Río Negro.

“De un momento a otro se fue mi esposo, fui al hospital y no lo encontré, estaba en la morgue. Yo le dije que no me deje”, contó entre lágrimas su esposa, Teófila Apolinario, ella lo vio por última vez en el templo reparando los baños.

ASISTIR AL CULTO

Calderón Ricse trabajaba como albañil, y estaba apoyando a la iglesia refaccionando los servicios higiénicos, solo le faltaba instalar un inodoro y culminaba sus labores, por lo que invitó a su familia al tempo para asistir al culto.

Sin embargo, falleció electrocutado de forma inexplicable, nadie se hace responsable de la tragedia, la familia pregunta qué pasó a los pastores de la iglesia, pero guardan silencio. La policía ya inició las investigaciones.