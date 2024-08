Verifica tu pensión ONP: pasos para consultar tu solicitud de jubilación con una sola llamada

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ofrece a sus afiliados una manera rápida y sencilla de consultar el estado de su solicitud de pensión de jubilación. Este servicio, disponible a través de la central telefónica ONP Te Escucha, permite obtener la información de manera inmediata y sin complicaciones.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO?

Para utilizar este servicio, solo necesitas marcar el número de ONP Te Escucha (01) 634 2222 desde cualquier parte del país. Una vez en la línea, deberás seleccionar la opción 1 del menú, ingresar tu número de DNI y nuevamente marcar la opción 1. La respuesta sobre el estado de tu solicitud de pensión será enviada automáticamente a tu correo electrónico. El servicio está disponible todos los días de la semana, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

El único requisito para acceder a este servicio automatizado es contar con tu DNI y una clave virtual. La ONP recomienda revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correos no deseados para asegurarte de recibir la información. Si no dispones de DNI ni clave virtual, los asesores previsionales de la ONP están disponibles para atenderte de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

¿CÓMO OBTENER LA CLAVE VIRTUAL?

La clave virtual de la ONP es esencial para acceder a los servicios virtuales que brinda la institución. Obtenerla es un proceso sencillo: ingresa a onpvirtual.pe, selecciona 'tu zona segura' y luego 'quiero mi clave virtual'. Registra tus datos personales y de contacto, y recibirás un código de seguridad en tu correo electrónico. Este código te permitirá generar una clave virtual de al menos ocho caracteres alfanuméricos.