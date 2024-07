José Santiváñez asegura que la PNP actuará ante cualquier acto de violencia en las marchas contra Dina Boluarte

Ante la convocatoria de protestas a nivel nacional contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, previstas para el 27, 28 y 29 de julio, el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha emitido una advertencia contundente.

Santiváñez aseguró que la PNP actuará para mantener el orden y la seguridad pública: “Desde el momento que se lance la primera piedra, la PNP actuará. Tenemos que imponer el principio de autoridad”, mencionó el ministro.

Sin embargo, el ministro también destacó que este derecho no debe infringir los derechos de otros. “Lo que no es derecho de las personas es atentar contra los derechos de los demás. El patrimonio público, el patrimonio personal, la vida y la integridad de otros ciudadanos no se pueden vulnerar”, añadió.

SON UN DERECHO CONSTITUCIONAL

Además, el ministro reconoció que las manifestaciones son un derecho constitucional, permitiendo a todos los ciudadanos marchar y expresarse libremente.“Las protestas forman parte del derecho constitucional y toda persona puede marchar y manifestarse”, subrayó.