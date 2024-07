Cusco: comuneros obligan a montar burro y usar pollera a alcalde de distrito de Omacha

El alcalde de Omacha de Cusco, Ronald Oviedo Huamani, denunció que un grupo de comuneros lo engañaron para llevarlo a una asamblea con diversos pobladores, donde presuntamente lo agredieron verbalmente y físicamente.

Asimismo, Oviedo indicó que el grupo de personas lo obligaron a ponerse una pollera y pasear por diversos puntos de la zona montado en un burro.

"Fui primero secuestrado porque no me permitieron salir los ronderos cuando estaba anocheciendo. He sido chantajeado y obligado. (…) Ya la noche caía y fui obligado, me pusieron las amarras, me golpearon, agarraron con sombreros, me patearon a pesar de que estoy mal de salud", manifestó.

NO CUMPLE SUS PROMESAS

De acuerdo a los pobladores del distrito de Omacha, Ronald Oviedo no cumple con las promesas que realizó durante la campaña electoral, previo a convertirse en autoridad.