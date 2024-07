Alcalde de Santa Rosa señala que viene denunciando la "pretensión expansionista" de Colombia desde hace años

El alcalde de la isla Santa Rosa, Iván Yovera, sostuvo que desde “hace varios años” viene denunciando una supuesta “pretensión expansionista” por parte de Colombia con respecto a dicho territorio, ubicado en la región Loreto.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, porque no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, dijo a RPP.

Durante un evento, un funcionario de Colombia cuestionó la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa, declaraciones que fueron rechazadas por el Gobierno peruano que expresó, a través de un comunicado, su protesta ante estas palabras.

“Usted puede hablar como representante del Gobierno del Perú, pero si es como alcalde de una isla, yo tengo que decir que esa isla es nueva, no asignada, ocupada irregularmente por el Perú. Desafortunadamente, si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, sabe por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún”, se le escucha decir al funcionario colombiano en un audio difundido por medios locales.

EVENTO

El burgomaestre brindó mayores detalles sobre la naturaleza de este evento y su reacción ante estas polémicas declaraciones del director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Diego Felipe Cadena Montenegro.

“Al momento de presentarme como alcalde del centro poblado Isla Santa Rosa, percibí yo que este funcionario de la Cancillería se molestó, como quien decía que este es territorio colombiano y usted no puede ser alcalde de Santa Rosa, porque eso fue lo que me dijo en otras palabras”, señaló al citado medio.

Medios locales señalan que estas declaraciones se dieron durante la participación de este funcionario colombiano en una mesa técnica sobre seguridad fronteriza que se realizó en Leticia, ciudad amazónica colombiana.

“Entonces eso me cayó como un balde de agua fría, traté de asimilarlo rápido, pensé muchas cosas, pero yo no fui invitado para tratar esos temas, nosotros fuimos invitados para tratar la seguridad en nuestra frontera, sin embargo, este funcionario se atrevió a decir esas cosas que finalmente generaron un malestar en mi persona y opté por mejor retirarme del evento con las autoridades que habíamos asistido”, agregó.