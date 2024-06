Cenares ratifica que no existe alerta de desabastecimiento de medicamentos en nuestro país

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa) brindó aclara y ratifica que no existe desabastecimiento de medicamentos como indica el Colegio Médico del Perú (CMP). Además, garantiza el abastecimiento oportuno de insumos médicos y producto farmacéuticos durante todo el 2024, realizando prestaciones adicionales a los contratos suscritos para garantizar la continuidad del abastecimiento, dentro del marco de la Ley de Contrataciones con el Estado.



El director general del Cenares, Juan Carlos Castillo Díaz, señaló que no nos encontramos en una situación de alerta de desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud del país, como lo indica el decano del CMP, Pedro Riega. Asimismo, el Cenares viene realizando los procedimientos de selección para asegurar y garantizar el abastecimiento de los medicamentos para el 2025.



“La información que está brindando el decano del CMP no es exacta, no es precisa. Lo invitamos al Cenares para socializar la información y el estado situacional de la disponibilidad de medicamentos, con la finalidad de no generar alarma ni caos en la población al aseverar que habría un desabastecimiento de medicamentos, este es un tema que no debe ser politizado”, refirió.



En ese sentido, Castillo Díaz aseguró que, al cierre de mayo, estamos a un 85 % del nivel de abastecimiento, lo cual es indicador positivo en comparación al 2023. También indicó que esta gestión viene realizando todas las acciones administrativas por encargo del ministro de Salud, César Vásquez, para asegurar y fortalecer el abastecimiento de los medicamentos a nivel nacional.



“Se le consultó al decano del Colegio Médico cuales eran los medicamentos desabastecidos, pero no respondió y solo indicó que había déficit de medicamentos para pacientes con VIH en el Hospital Dos de Mayo. Actualmente, a través del monitoreo diario, el Dos de Mayo tiene un stock de 40 926 unidades de Lopinavir + Ritonavir para el tratamiento de pacientes con VIH”, resaltó.



Por último, la información del stock y abastecimiento de medicamentos en los hospitales a nivel nacional, se puede verificar a través de la plataforma del Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Sismed), que es información pública y de acceso gratuito.



El Minsa y el Cenares están comprometidos en garantizar y fortalecer el abastecimiento de los insumos médicos y productos farmacéuticos en los establecimientos de salud a nivel nacional, en beneficio de la población.