Padres pueden tramitar gratis el primer DNI de niños de 0 a 3 años hasta el 30 de junio

El Registro Nacional de Identificación Nacional y Estado Civil (Reniec) viene realizando la segunda fase de la campaña “Identidad temprana” con la que busca beneficiar con el primer DNI gratis a 290 mil niños y niñas de entre 0 y 3 años, 11 meses y 29 días.

El ente registral lanzó la campaña de gratuidad en febrero de este año con la que ya ha beneficiado a 167 845 menores de 4 años de edad con la emisión de su primer documento de identidad, sin costo alguno. Los padres y madres que deseen acceder a esta campaña tienen tiempo hasta el próximo 30 de junio.

Para acceder a esta campaña, el padre o madre declarante debe acudir al centro de atención del Reniec más cercano, entre los que se incluye agencias, oficinas registrales y puntos de atención, así como a las oficinas auxiliares registrales ubicadas en los principales hospitales de Essalud y Minsa a nivel nacional.

Se requiere que los padres presenten sus documentos de identidad, la copia certificada de partida de nacimiento del niño y una fotografía del menor de edad. No se requiere de la presencia de los bebés de hasta 7 meses de nacido, los niños mayores deberán estar presentes junto a sus padres. En caso no se haya registrado el nacimiento del menor, es decir, no se cuente con su partida de nacimiento, ésta se podrá tramitar en la misma agencia y el mismo día; para ello el progenitor debe portar el Certificado de Nacido Vivo. La emisión de partidas de nacimiento tampoco tiene costo.

Es fundamental que todos los niños y niñas cuenten con un DNI, ya que no solo posibilita su reconocimiento oficial, sino también su protección en diferentes situaciones. Asimismo, el DNI será requerido en muchos trámites y gestiones administrativas a lo largo de su vida.

De esta manera, el Reniec garantiza que los niños y niñas tengan el derecho a la identificación desde sus primeros años de vida y así tener acceso a beneficios del Estado y a programas sociales.