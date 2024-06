Nacimiento de borrego con seis patas sorprende a pueblo de Arequipa

El distrito arequipeño de Yarambaba fue testigo de un acontecimiento inusual el pasado 5 de junio. Un borrego con seis patas nació en la granja del señor Justo, un experimentado ganadero de la región. Este raro fenómeno genético ha causado gran asombro y curiosidad entre los vecinos, quienes solo habían visto casos similares en la televisión o escuchado historias relacionadas a malos augurios.

"Nunca me pasó, es la primera vez que veo un animal así", dijo el ganadero. Con más de seis años en la crianza de ovejas, Justo se mostró sorprendido ante esta anomalía.

"En el transcurso de la mañana me di cuenta que la borrega estaba pariendo y no la quise molestar. Al volver, vi que uno estaba vivo, pero el otro seguía tendido en el suelo, no se movía. Tan grande fue mi sorpresa al darme cuenta que tenía seis patitas", explicó a HBA Noticias.

El borrego, que lamentablemente falleció poco después de nacer, tenía dos patas adicionales situadas debajo de la cola. Además, presentaba otras anomalías como dos bolsas escrotales y una nariz desviada.

"Era negrito y grandecito, muy sorprendente. Solo lo había visto en videos donde nacen animales con tres patas o dos cabezas", añadió el hombre.

CAUSAS

Las anomalías genéticas como la del borrego pueden deberse a errores en la división celular, donde los cromosomas pueden duplicarse o separarse incorrectamente, generando variaciones en su número o estructura.

También, factores ambientales como la exposición a radiación o sustancias químicas pueden dañar el ADN y causar mutaciones genéticas.