¡Sorprendente! Vehículo aparece en el sexto piso de un edificio: ¿cómo llegó hasta allí?

Imágenes de un vehículo en el sexto piso de un edificio han generado sorpresa y se han viralizado rápidamente en redes sociales. Esto ocurrió en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, ubicada en el departamento de Puno.

¿CÓMO LLEGÓ HASTA ALLÍ?

Lo que todos se preguntan es cómo un vehículo pudo llegar hasta el sexto piso de un edificio, el cual aún se encuentra en construcción. El debate en redes gira en torno a ese aspecto, algunos presumen que no se trataría de un vehículo, sino de una maqueta o gigantografía, otros no pueden dar respuesta a dicha incógnita.

"Eso es maqueta", "Eso solo pasa en Ollachea", "¿Cómo llego ahí?", "Buena idea para que no se lo roben", "Eso es Perú, otro nivel", "Casi me lo creo", "Ollachea pues, papi", "¿Cómo lo subieron?", "Ahí no se lo robarán", "Es un adorno", "Mejor, peor que lo dejen afuera", comentaron los usuarios de Tik Tok.

Este video fue compartido por el usuario @tumihomer y ha tenido un alcance aproximado de 1 400 personas. En el video se lee la descripción: “Ni los jeques hacen su garaje en el último nivel. Esto solo pasa en Perú”.