Tips para obtener Beca Generación del Bicentenario del Pronabec y estudiar en una universidad top del mundo

¡Tú puedes estudiar un posgrado en una de las mejores universidades del mundo! El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lanzará pronto la convocatoria 2024 de Beca Generación del Bicentenario, concurso que te permite estudiar una maestría o un doctorado en el extranjero, con todos los gastos pagados por el Estado. Si piensas postular y quieres tener más posibilidades de convertirte en uno de los próximos ganadores, presta atención a las recomendaciones que te compartimos en esta nota.

“Ganar la beca fue para mí una gran oportunidad. Cumplí la meta que me había trazado, con mucho esfuerzo y dedicación, porque la preparación toma buen tiempo”, recuerda Christian Cervantes, egresado de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, gracias a Beca Generación del Bicentenario. Christian logró ganar esta beca en un segundo intento, y cuenta que no se rindió porque le motivaban las ganas de investigar la informalidad, las brechas sociales y la inclusión social como políticas públicas, y así ayudar a su natal región de Arequipa.

De igual manera, el deseo por cumplir sus metas profesionales permitió que Isis Pagola gane la Beca Generación de Bicentenario en su tercer intento de postulación. “Esto me demostró que la perseverancia tiene sus frutos. Siempre quise ganar esta beca porque los beneficios que brinda son muy completos, lo que me permitiría dedicarme exclusivamente a estudiar”, dice la becaria que estudió un máster en Transporte, Territorio y Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia en España.

TIPS DE GANADORES DE BECA GENERACIÓN DEL BICENTENARIO

Con su experiencia, Christian e Isis te comparten sus 6 mejores tips para ganar Beca Generación del Bicentenario:

Planifica tu postulación: ganar esta beca es un trabajo a largo plazo. Puedes iniciarlo desde que estás en el pregrado o cuando ya egresaste, pero desde que te trazas la meta de ganar la beca, debes tener un plan de acción para cumplir con cada uno de los requisitos, que no suelen variar entre convocatorias, así que puedes guiarte de las bases del concurso de años anteriores.

Ten muy claro el programa que quieres seguir y en qué universidades: uno de los requisitos de esta beca es que seas admitido en una universidad elegible por el concurso, así que un paso clave es que reconozcas qué programa de posgrado seguirás y en qué universidad lo harás. Puedes considerar entre tres o cuatro opciones para que tengas más posibilidades de ser admitido. Haz un estudio de mercado, revisa las mallas curriculares y fíjate si están alineadas a tu experiencia laboral y profesional. Las universidades del extranjero valorarán mucho que tu perfil esté en el mismo camino que el objetivo del programa al que postulas.

Ten un buen perfil de investigación: desde que te encuentras en la universidad, perfílate como un investigador. Unirte a grupos de investigación es una buena alternativa, porque también aprenderás a cómo presentar trabajos o artículos científicos que luego puedes enviar a revistas indexadas para su publicación, lo cual es considerado con mayor puntaje en tu postulación.

Pide ayuda a quienes ya ganaron una beca: las mentorías te ayudan a ver otras posibilidades y a darte cuenta de que sí se puede ganar una beca. Confía en la experiencia y en las recomendaciones de quienes ya ganaron una. Puedes contactarlos a través de sus correos electrónicos, si es que son de la universidad a la que postularás, o en redes sociales, porque hay diversas personas que ofrecen estos servicios. Si ellos pudieron, tú también podrás.

Aprende y refuerza el idioma que necesitas para estudiar tu posgrado en el país de tu elección: es necesario que tengas conocimientos de otros idiomas, sobre todo del que hablan en el país al que viajarás. Recuerda que hay herramientas gratuitas, como videos tutoriales o aplicativos, para que practiques constantemente. Incluso si tus estudios serán en español, aprender inglés u otro idioma te ayudará a acceder a nueva información.

No te rindas si no logras una beca en tu primera postulación: si es tu sueño, no importa cuántas veces lo intentes. Ten paciencia, voluntad y perseverancia, esto te ayudará a llegar a donde quieras. Las veces que no ganaste te preparan y te permiten ver qué te hace falta para lograrlo en el siguiente intento.

Para Christian e Isis, estudiar en el extranjero es una oportunidad para crecer profesionalmente, así como personalmente, porque aprendes de diversas culturas y sobre nuevas formas de ver la vida. Además, con los conocimientos adquiridos en la maestría o el doctorado que estudies vuelves al Perú para seguir aportando en su desarrollo. Actualmente Isis contribuye en el transporte del país desde su trabajo en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), mientras que Christian es diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En sus años de actividad, el Pronabec ha beneficiado a más de 2500 peruanos profesionales que no contaban con los recursos suficientes para estudiar un posgrado en el extranjero, a través de Beca Generación del Bicentenario.