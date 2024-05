Turba lo habría matado a golpes: ladrón es masacrado tras intentar robar carro en Ayacucho

Un intento de robo terminó en tragedia para un delincuente en Ayacucho. El criminal habría sido asesinado por los pobladores de la zona tras ser captado cometiendo sus fechorías. El incidente ocurrió en la carretera hacia Putis, en Huanta, donde la falta de presencia policial y la percepción de impunidad llevaron a los ciudadanos a tomar justicia por mano propia.

El ladrón y sus cómplices tenían como objetivo robar un auto, pero los habitantes del lugar, al enterarse de sus intenciones, decidieron intervenir para proteger al conductor. A pesar de que el malhechor estaba armado, los vecinos lograron reducirlo y, según testigos, lo golpearon hasta causarle la muerte. Sin embargo, este hecho aún está siendo investigado por las autoridades policiales para confirmar los detalles.

La Policía Nacional del Perú fue alertada tras el hecho y se presentó en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver, siguiendo las disposiciones del Ministerio Público. Por su parte, los pobladores manifestaron su determinación de continuar realizando rondas de vigilancia y de hacer justicia por sus propias manos si es que es necesario, debido a la falta de acción de las autoridades.

"Estamos cansados de la inseguridad y de la impunidad. Los policías no hacen nada por nosotros, por lo que no podemos depender de ellos para protegernos. Queremos justicia y que los delincuentes tengan miedo de atacarnos, porque no vamos a permitir que sigan afectando nuestras vidas", declararon a un medio local.