Cusco: colegios acatan desde hoy lunes 22 el horario de invierno ante bajas temperaturas

Ante el descenso de las temperaturas en la ciudad y zonas altoandinas de la región Cusco, la Gerencia Regional de Educación (Geredu), estableció desde hoy el horario de invierno en las instituciones educativas.

De acuerdo a la Directiva 07-2024, se aplaza hasta en una hora el ingreso de los estudiantes de todos los niveles y horarios, especialmente en zonas ubicadas sobre los 3,500 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas descienden hasta por debajo de los 0°.

Sin embargo, de acuerdo al lugar, cada director de colegio tendrá la potestad de elegir el horario más adecuado por el bienestar de sus alumnos. Por ejemplo, en algunos colegios de esta ciudad, establecieron el ingreso a las 8:20 de la mañana y la salida 1:20 de la tarde.

MEDIDAS

La disposición estará vigente hasta el 29 de agosto de este año y contempla medidas como el uso de ropa abrigadora, informar al centro de salud más cercano si se detectan más de 5 resfriados en un aula, incluso la posibilidad de suspender las labores en casos de emergencias extremas, entre otras medidas.

Asimismo, los docentes y administrativos no podrán negar el ingreso a estudiantes que porten ropa de colores durante este periodo.

Elías Melendrez, gerente de Educación de Cusco, afirmó que esta región es diversa, y no se puede poner un horario definido “nosotros podríamos tener una dificultad en espacios donde ese horario podría no funcionar, por ejemplo, en zonas amazónicas empiezan 07:00 o 07:30 horas sus labores escolares. No podríamos pensar lo mismo en zonas altoandinas. Hoy hay lugares dónde empiezan a las 8:30 a 9:00 de la mañana. Y en algunos lugares como Espinar y otros, incluso empiezan a las 9:30 de la mañana”, finalizó.