¡Atención! Los locadores de servicios también pueden presentar una denuncia ante la Sunafil

¿Eres locador de servicios en una empresa privada, pero te tratan como a un trabajador en planilla? Es decir, tienes un jefe, un horario de trabajo, incluso debes colocarte el uniforme de la empresa. Sin embargo, no te han formalizado, no tienes seguridad social en salud, ni en pensiones. Entonces, tú podrías hacer una denuncia ante la Sunafil.



Toma nota de estos requisitos. Al ser un locador de servicios debes presentar tu denuncia mientras estés laborando en la empresa, esto ayudará a que los inspectores comprueben los hechos que motivaron tu denuncia. Si lo haces tras haber dejado de trabajar, la Sunafil solo podrá hacer una verificación de hechos al no tener un vínculo laboral vigente.



Además de hacer la denuncia mientras continúes en la empresa, debes presentar estos tres elementos esenciales ante la Sunafil:



1. Pruebas del servicio que brindas al empleador: pueden constar en correos electrónicos o registros de asistencia.

2. Pruebas del pago que te dieron por el trabajo realizado, como vouchers del banco (depósitos continuos del mismo monto de dinero) o Recibos por Honorarios continuos.

3. Pruebas de subordinación, es decir, que tuviste un superior que te daba indicaciones u órdenes para realizar tu trabajo. Esto también puede constar en correos o conversaciones de whatsapps.

Estos elementos de prueba servirán para que, al momento de ingresar tu denuncia, esta califique y pueda ser recibida por un inspector de trabajo. Además de esos requisitos, debes indicar el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo, un número de celular personal y un correo electrónico, para que se comuniquen contigo, en caso se necesite mayor información sobre la denuncia presentada.



Recuerda que una vez que tu denuncia haya sido asignada a un inspector, hay un plazo de 30 días hábiles, para que obtengas un resultado, el cual te será notificado.



¿CÓMO DENUNCIO?

Para hacer una denuncia ante la Sunafil, puedes acudir presencialmente a cualquiera de las 26 intendencias regionales, que están desplegadas a nivel nacional, o también puedes hacerla de forma virtual, ingresando al siguiente enlace:

https://www.gob.pe/9972-denunciar-incumplimientos-laborales-de-una-empresa-privada



También puedes descargar del Play Store, la aplicación ‘Sunafil en tus Manos’, donde puedes ingresar tu denuncia laboral, llenando los campos en ‘Registra tu denuncia’.