MINEM autorizó proyecto minero Yumpag, con una inversión de US$ 84 millones

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Dirección General de Minas (DGM), dentro de sus competencias y tras realizar las evaluaciones correspondientes, aprobó el Plan de Minado y autorizó las actividades de explotación del Proyecto Yumpag, ubicado en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco.



La Compañía de Minas Buenaventura, operadora del mencionado proyecto, informó que iniciaría a corto plazo las operaciones de explotación de este yacimiento en una primera fase con una inversión de US$ US$ 84 millones y proyecta una segunda fase una inversión superior a los US$ 30 millones.



El proyecto de plata Yumpag, fue autorizado mediante la Resolución Directoral No. 0185-2024-MINEM-DGM, que autoriza el minado (extracción) ininterrumpido de 1,000 toneladas por día, lo cual permitirá a la compañía minera alcanzar la producción estimada para el 2024 de 6.5 a 7.2M millones de onzas de plata (184 a 204 toneladas).



Cabe precisar, que el MINEM dentro de su política de promover las inversiones mineras y su compromiso de destrabar los proyectos, trabaja de manera articulada, junto a otras entidades adscritas a diferentes sectores, para reactivar la actividad minera en las etapas de exploración, construcción y explotación.