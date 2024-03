Ingenieros de minas podrán votar desde sus casas, oficinas o un campamento minero

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinda asistencia técnica al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para que sus asociados puedan elegir, el próximo 21 de marzo, sin trasladarse a un centro de votación ni formar colas, su nuevo consejo directivo (periodo 2024-2026) con la aplicación del Voto Electrónico No Presencial (VENP) de organismo electoral.



La ONPE recordó que, al no requerirse la presencia física de los electores en un local de votación, los 1,771 ingenieros de minas hábiles podrán votar en línea desde la comodidad del hogar, oficina e incluso desde un lejano centro minero, usando dispositivos electrónicos conectados a internet. Esto, debido a que la solución tecnológica a utilizarse está configurada para poder ser usada desde cualquier punto del país o del extranjero.



En el marco de la asistencia técnica del organismo electoral, se ha capacitado al personal de soporte en línea, validado el padrón electoral, diseñado e implementado el módulo de práctica VENP y diseñado la cédula de sufragio virtual.



Los especialistas electorales también participaron el pasado jueves 14 de marzo como expositores en el evento “Jueves Minero Electoral” y también se han enviado las credenciales de votación a los electores comprendidos en el padrón. Hoy martes se realizará el simulacro de la elección y el jueves 21 se llevará a cabo la jornada electoral de 08:00 a 20:00 horas.



En esta elección se cuenta con una sola lista de candidatos encabezada por el ingeniero Darío Amet Alí Zegarra Macchiavello. De ser necesaria una segunda vuelta, esta se realizará el 4 de abril de 2024, bajo la misma modalidad de Voto Electrónico No Presencial (VENP), y en el mismo horario.



El Comité Electoral del IIMP está conformado por Luis Rivera Ruiz (presidente), Ysaac Cruz Ramírez (secretario) y Augusto Baertl Montori (vocal), todos ex presidentes. Entre sus atribuciones figura ejercer la comprobación, depuración y supervisión del padrón electoral sobre la base del registro de asociados que se encuentren al día en sus pagos, y coordina con la ONPE a efectos de implementar el voto electrónico, así como garantizar y cautelar la idoneidad y transparencia del proceso electoral.



La ONPE ha brindado asistencia técnica con VENP al IIMP desde 2014 (periodos 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020, 2020-2022, 2022-2024 y 2024-2026), siendo esta la sexta oportunidad en la que se le acompaña en sus elecciones institucionales. La asistencia técnica es la asesoría especializada no vinculante en materia electoral que proporciona la ONPE a los órganos electorales, para la realización de procesos eleccionarios de organizaciones políticas, instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad.