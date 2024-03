¿Quieres estudiar un posgrado en el extranjero? Visita la ExpoPosgrados y conoce más sobre la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec

¿Tu meta es estudiar un posgrado en el extranjero? Este sábado 9 y domingo 10 de marzo, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) participará en la feria ExpoPosgrados, la mayor feria de posgrados internacionales en el Perú, en la que informará detalles sobre el concurso Beca Generación del Bicentenario (BGB), dirigido a profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para estudiar una maestría o un doctorado en una de las mejores universidades del mundo.



Asimismo, podrás conocer la oferta de algunas universidades elegibles de Beca Generación del Bicentenario que se encontrarán en la feria. De esta manera, podrás tomar una decisión más informada sobre el programa que seguirás en el país de tu preferencia.



Entre las instituciones participantes se encuentran The University of Manchester, University of Melbourne, The University of Queensland, University of Leeds, Griffith University, University of Exeter y Universidade do Porto.



Pronabec en ExpoPosgrados



Durante los dos días de la feria ExpoPosgrados, el Pronabec contará con un stand de atención al público, en el que los asistentes también podrán realizar preguntas acerca de la oferta de becas en el extranjero canalizadas y difundidas por la institución.



Asimismo, el Pronabec difundirá las oportunidades de becas para peruanos interesados en realizar estudios de posgrado en el extranjero en dos conferencias, que estarán a cargo de Jorge Reyes, coordinador en Cooperación Internacional de la Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional (Oconci); así como sobre los requisitos y todo lo necesario para postular a BGB.



Además, funcionarios de algunas embajadas que también estarán en el stand del Pronabec podrán absolver tus dudas sobre oportunidades de formación académica en el extranjero.



¿Dónde y cuándo se desarrollará la feria?



ExpoPosgrados es desarrollada por la empresa londinense BMI, en alianza estratégica con Times Higher Education, y presentará la oferta de universidades extranjeras de ocho países para estudiar maestrías, doctorados y programas de especialización, entre ellos Alemania, Australia, España, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Francia y Reino Unido.

Fechas: sábado 9 y domingo 10 de marzo

Horario: desde las 2:30 p. m. hasta las 6:30 p. m.

Ubicación: Hotel Country Club, calle Los Eucaliptos 590, San Isidro