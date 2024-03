Día de la Cero Discriminación: brindan recomendaciones para promover un trato adecuado a personas con discapacidad

En el marco del Día de la Cero Discriminación, que se conmemora cada 1 de marzo, el Conadis advierte que las personas con discapacidad en Perú aún están expuestas a situaciones de discriminación, desde el momento en que se dirigen a ellas, con el uso reiterado de términos peyorativos, hasta las barreras que desafían en su intento por acceder a servicios básicos e indispensables.



Ante ese contexto, el Conadis recuerda a la ciudadanía que se encuentra disponible la “Guía para el trato adecuado a las personas con discapacidad”, documento digital accesible que brinda las siguientes pautas, con el fin de eliminar percepciones negativas sobre la discapacidad:



Usar términos adecuados. No son “discapacitados”, “invidentes”, ni “sordomudos”; son personas con discapacidad, porque, ante todo, se les reconoce como sujetos de derechos. La discapacidad no es inherente a la persona, no la define ni la imposibilita de poder lograr sus objetivos.

Centrarse en la persona, mas no en su discapacidad o entorno. Si una persona con discapacidad física requiere de su apoyo -por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas-, diríjase a ella y no a su acompañante, ubíquese de frente y a su misma altura.

Preguntar qué tipo de comunicación le resulta más accesible. No toda persona con discapacidad auditiva domina la lengua de señas peruana. En este caso, es importante consultarle cómo prefiere comunicarse, bien puede ser a través del lenguaje escrito, lectura de labios u otro medio alternativo.

En el caso de una persona con discapacidad visual, es importante realizar explicaciones verbales descriptivas y con un lenguaje sencillo, para ayudarla a comprender la información y el contexto en el que se encuentra.

Evitar la infantilización. Las personas con discapacidad intelectual o psicosocial pueden requerir mayor tiempo para expresar sus opiniones o puntos de vista, no minimice su capacidad. Ayúdelas reduciendo, en la medida de posible, la estimulación sensorial y las interrupciones (ruidos intensos, exclamaciones, elementos visuales, entre otros).

Asimismo, es importante agregar que, la guía cuenta con una versión en formato Braille, elaborada en colaboración con Unicef Perú, y dirigida a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Para solicitar un ejemplar, de manera gratuita, debe acercarse a la sede central de Conadis, ubicada en la Av. Arequipa 375, Cercado de Lima, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.