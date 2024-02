¡Nuevas estafas! Conozca las estrategias de delincuentes para acceder a cuentas bancarias

Nadie está libre de la delincuencia estos días. Así lo confirman autoridades y entidades como el Banco de la Nación, que advirtió a los usuarios de nuevas estafas usando información confidencial de los ciudadanos para acceder a sus datos y luego, robar dinero.

Luis García, gerente de prevención de fraude de la entidad bancaria, señaló que los hampones realizan llamadas haciéndose pasar por funcionarios a fin de obtener los datos necesarios para cometer el delito, explicó a Panamericana.

¿CÓMO SABER SI SE TRATA DE UNA ESTAFA?

Los delincuentes fingen ser funcionarios de la entidad bancaria para contactar a los clientes y solicitar información que no debería ser compartida. Estos son algunos de los datos que pedirán a los usuarios:

- Número de tarjeta

- Código de seguridad

- Fecha de caducidad

- Clave secreta de la tarjeta

- Clave secreta del cajero

- Movimientos bancarios

Estos datos son solicitados con el cuento de que hay un préstamo pendiente al que el usuario podría acceder luego de la actualización. O también, hay ocasiones cuando los delincuentes envían enlaces para supuestos puestos de trabajo a fin de llenar sus datos personales, con lo que también adquieren información de los ciudadanos.

¿CÓMO ACTUAR ANTE MENSAJE ENGAÑOSO?

En general, es recomendable no ingresar a cualquier enlace por seguridad. Pero en caso de haberlo hecho, puede realizar lo siguiente:

- Cambia la contraseña de tu tarjeta.

- Cambio tu tarjeta.

- Denuncia en cualquier comisaría el hecho.

- Recuerda que tus datos también pueden ser usados para otra modalidad.

Recuerde que también hay otras modalidades de estafa como el Phishing (se comunican con el usuario para ganarse la confianza y así acceder a sus datos); Smishing (se difunden mensajes masivos falsos); cambio de tarjeta (terceras personas ofrecen ayuda para cambiar su tarjeta); y la clonación de tarjeta (podría pasar al momento de realizar una compra en un establecimiento).

¿QUÉ HACER PARA PREVENIR ESTAFAS?

- No brindar clave a ninguna persona

- No aceptar ayuda de terceras personas

- No entregue su tarjeta a nadie

- No realizar depósitos

- No permitir que otra persona manipule su tarjeta en el cajero automático

- Solicite apoyo solo de funcionarios sin brindar datos confidenciales

- Verificar el dinero antes de salir de la agencia bancaria