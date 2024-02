Contraloría detecta deficiencias y ausencia de profesionales de supervisión en obra de S/13 millones

Luego de una inspección realizada los días 12 y 16 de enero de este año, la Contraloría General, advirtió deficiencias y la ausencia de los profesionales del plantel de la supervisión de los trabajos que se realizan en la construcción del muro de contención en la Universidad Nacional de Huancavelica, de la sede central - ciudad universitaria de Paturpampa, lo que no garantizaría una adecuada ejecución técnica de la obra valorizada en más de S/ 13 millones.



De acuerdo al Informe de Hito de Control N°194-2024-CG/GRHV-SCC, se evidenció la ausencia del personal clave ofertado por el contratista como el especialista en geotecnia y los profesionales de la supervisión, tales como el especialista de seguridad en el trabajo y especialista de calidad, lo que afecta la correcta ejecución técnica y administrativa de la obra así como el riesgo de inaplicación de penalidades.



También, se advirtió presencia de cangrejeras (huecos) y segregación de concreto en algunas partes del muro, ubicadas en la parte posterior del laboratorio general de la universidad, lo que constituyen puntos débiles dentro de la estructura. Esta situación generaría el riesgo de disminuir la resistencia de la estructura de concreto, afectando la vida útil, seguridad y calidad del mismo.



Se comprobó la interferencia de postes eléctricos con el área de construcción del muro de contención tipo gavión, lo que generaría el riesgo de demora en su ejecución y afectar el objetivo del proyecto que es proporcionar seguridad y prevenir posibles incidentes causados por deslizamientos de tierra.



De otro lado, la disposición del material excedente y de demolición se realiza en una zona no autorizada, a 150 metros de lugar de excavación dentro de la misma universidad, sumado al afloramiento de agua del lugar, está ocasionando el colapso de parte del muro del cerco perimétrico del campus universitario e inseguridad en las viviendas aledañas, así como el pago por trabajos no ejecutados conforme al expediente técnico.



El informe emitido por la Gerencia Regional de Control de Huancavelica fue notificado oportunamente al rector de la Universidad Nacional de Huancavelica, a fin de que adopte las acciones que correspondan.



EL DATO

La obra de construcción del muro de contención en la Universidad Nacional de Huancavelica se ejecuta con un presupuesto de S/13 876 336 y un plazo de 180 días calendario. Los trabajos consisten en la renovación del muro de contención existente, la construcción de un muro de suelo reforzado, la instalación de subdrenaje, la construcción de una captación de tipo fondo y drenaje superficial, así como la reforestación del terreno, entre otros que se iniciaron el 25 de octubre de 2023 y al 9 de enero de 2024 presentaba un retraso del 4%.