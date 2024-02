La vacunación contra la covid-19 cumple tres años salvando vidas en Perú

La vacunación contra la covid-19 ya es parte del cuidado de la salud de peruanos y peruanas. Hoy, 7 de febrero, se cumplen tres años desde que estas vacunas llegaron al Perú para salvar vidas. Durante este tiempo se han aplicado más de 92.1 millones de dosis contra el virus.



Tras el dolor que causó la pandemia, ciudadanos de todo el país siguen acudiendo a las campañas de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa) para asegurar su protección.



El Perú se encuentra en el Top 20 de países a nivel mundial que vacunaron a más personas contra la covid-19, y en el tercer lugar de Latinoamérica, después de Chile y Brasil, según Our World in Data.



DOSIS ACTUALIZADAS

Ante las nuevas variantes del SARS-CoV-2, las vacunas no perdieron su eficacia. En el presente año, el Minsa aplica la vacuna bivalente y monovalente adaptada a todos los grupos de edad.



La primera está disponible para personas desde los 6 meses de edad hasta los 59 años, que no tienen ningún factor de riesgo. La segunda se ofrece a mayores de 60 años, gestantes (a partir de las 12 semanas de embarazo) y personas con alguna comorbilidad, quienes la reciben, como única dosis, luego de 2 meses de haber recibido su última vacuna contra el virus.



Más de 3.5 millones de personas han recibido la vacuna bivalente, mientras que más de 80 000, de los grupos vulnerables, ya aseguraron su protección con la dosis monovalente adaptada.



Para incrementar la cobertura, el Minsa sigue impulsando continuas jornadas de vacunación en todo el país. El batallón turquesa de enfermeras y enfermeros se mantiene firme en su labor de acercar las vacunas a la población peruana.



En estos tres años de vacunación intensa, uno de los principales retos fue promover la vacuna contra la covid-19 en los pueblos indígenas de la selva, esto se logró gracias al diálogo con los apus, líderes de estas comunidades. De esta manera, las brigadas llegaron a los lugares más alejados de la Amazonía peruana llevando la protección contra el virus y otras enfermedades.



VACUNAS SEGURAS

Asimismo, ante la desinformación de los grupos antivacunas, el Minsa recuerda permanentemente a la ciudadanía que, gracias a las vacunas, el mundo regresó poco a poco a la normalidad y se redujeron significativamente las hospitalizaciones y muertes a causa del virus. Mantener la confianza de su seguridad y eficacia es una tarea constante en este proceso de vacunación.



Debido a la extensión de uso de las vacunas bivalentes, se generó confusión sobre su vigencia. Ante ello, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Minsa, así como los laboratorios de Pfizer y Moderna aclararon que la vida útil de las vacunas (el tiempo durante el cual se pueden utilizar de manera segura y efectiva) fue extendido.



Esta decisión se basó en estudios y evidencias científicas que garantizan la eficacia y seguridad de la dosis. Se trata de una práctica común en todos los países donde se aplica la vacuna contra el SARS-CoV-2.



“La covid-19 llegó para quedarse, nos toca convivir con este virus. Por ello, las vacunas que venimos ofreciendo en todo el país son seguras, con garantía de su calidad. Se entiende la desconfianza de la población, pero estas vacunas son las mismas que se usan en otros países porque la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa y la OMS han avalado su vida útil. No tengamos miedo, sigámonos vacunando”, destacó el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez.



Con ayuda de las vacunas, la covid-19 no será más el enemigo que arrebata vidas. No registrar hospitalizaciones ni muertes a causa de esta enfermedad depende de todos.



AVANCE DE LA VACUNA BIVALENTE

Esta dosis se sigue aplicando a la población desde los 6 meses de edad a 59 años, que no tienen ningún factor de riesgo. Es segura y previene las complicaciones graves del virus.



Desde que empezó a usarse, desde enero de 2023, se colocaron más de 2.1 millones de dosis a la población de 6 meses de edad a 59 años.



En tanto, en el grupo de 60 años a más se logró aplicar más de 1 millón de dosis como primer refuerzo y más de 220 000 como segundo. Ahora, esta población recibe la dosis monovalente adaptada.



Según la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, Tumbes, Lima Provincias, Ica y Áncash tienen las mejores coberturas de vacunación.



LA COVID-19 EN FASE ENDÉMICA

El pasado 20 de enero inició la aplicación de la vacuna monovalente adaptada. Debido a que la covid-19 está en fase endémica, la vacunación con esta dosis no será masiva y se prioriza a las personas más vulnerables.



Un lote de 1.3 millones de vacunas monovalentes adaptadas se distribuyó a todas las regiones del país. Las direcciones y gerencias regionales de salud son las encargadas de realizar jornadas de vacunación estratégicas.



Este 2024 se intensificará el despliegue de las brigadas de vacunación casa por casa, por plazas, parques, centros comerciales, paraderos, mercados y otros espacios públicos, promoviendo la importancia de la vacuna y cumpliendo su compromiso de proteger y salvar vidas.