Mincetur: “En dos meses estará habilitada la nueva plataforma de venta de entradas a Machu Picchu”

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló que la nueva plataforma para la venta de entradas a Machu Picchu estará lista en dos meses, mientras tanto, la empresa Joinnus continuará operando la actual plataforma tuboleto.cultura.pe.

“Tenemos que tener un tiempo para hacer la transferencia y se ha acordado un plazo de dos meses. Mientras tanto, Joinnus seguirá operando, porque de otra manera habría que dejar de vender entradas a Machu Picchu y eso es imposible”, sostuvo el Mincetur.

En diálogo con RPP, la viceministra de Turismo, Madeleine Burns, aseguró que la actividad turística en Cusco está regresando a su normalidad luego de que el Ejecutivo llegara a un acuerdo con los manifestantes para el levantamiento del paro y las protestas.

VUELVE A LA NORMALIDAD

“El retorno de los turistas se está dando poco a poco. Los conflictos sociales no ayudan para el turismo, creo que son el problema más serio que podemos atravesar. La gente no va a lugares donde no tenemos seguridad”, agregó la funcionaria en una entrevista.