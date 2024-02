Diresa Callao pagó S/ 4 millones por 11 ambulancias que incumplen especificaciones técnicas

La Contraloría General detectó que la Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA Callao) pagó S/ 4 455 000 por 11 ambulancias tipo II (para el transporte asistido de pacientes críticos) que no cumplieron con las especificaciones técnicas y se encuentran subutilizadas (con recorrido limitado), evidenciándose favorecimiento a la empresa contratista y afectando el uso eficiente de los recursos del Estado.

Por esta adquisición realizada en diciembre de 2022, se identificó a 6 exfuncionarios de la DIRESA Callao y 1 exfuncionario del Gobierno Regional del Callao con presunta responsabilidad penal y administrativa PAS.

El Informe de Control Específico N° 037-2023-2-0628-SCE señala que tras una evaluación técnica realizada por la comisión auditora en noviembre de 2023 a las ambulancias destinadas al Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Callao, se detectó que las dichas unidades tienen una carga útil menor a lo requerido que fue de 1000 kg y presentan un ruido interno en la cabina de atención médica que sobrepasa el nivel requerido y establecido por la autoridad sanitaria, es decir, máximo 80 decibeles.

Asimismo, las ambulancias adquiridas tienen medidas menores a los 18 cms respecto a la altura del suelo y la parte más baja del vehículo, lo que no sería favorable para la maniobrabilidad en caminos accidentados y/o inclinados. Respecto a las camillas telescópicas que, de acuerdo al requerimiento, debían tener un peso máximo de 45 kilos; el proveedor entregó 6 camillas con un peso de 40 kg y 5 camillas con un peso de 49 kg.

También se detectó, entre otros incumplimientos, que las unidades móviles de urgencia adquiridas no contarían con sistema de monitoreo satelital - GPS, puesto que no se evidenció el certificado que respalde la presencia de dicho sistema; mientras que el equipo de radio comunicación no tiene conexión con la Central de la Base de Operaciones de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao, lugar donde se encuentran las ambulancias y el personal encargado para las coordinaciones y programación de las mismas.

SIN PERSONAL

La comisión auditora evidenció, además, que el SAMU Callao no cuenta con el personal de salud especializado y necesario para la operatividad del total de las ambulancias adquiridas, como un médico, un enfermero o técnico en enfermería y un piloto entrenado en reanimación básica; lo que se corrobora con el nivel de uso de los vehículos. En ese sentido, las ambulancias presentan un recorrido limitado (subutilización), puesto que el kilometraje de recorrido fluctúa entre 2 143 km a 18 819 km a casi 1 año de haber sido adquiridas (a la fecha de cierre del informe 19 de diciembre de 2023).

Asimismo, a las ambulancias no se les habría realizado el mantenimiento preventivo en el tiempo programado y recomendado por el fabricante, por lo que dichos bienes ya no contarían con la garantía ofertada por el proveedor. También se verificó que la ambulancia de placa EUH-710 no cuenta con los equipos biomédicos que lo clasifican como tipo II, y otras ya presentan deficiencias como la ambulancia de placa EUH-704 que tiene un sonido extraño en el sistema de embrague, pese a su poco recorrido (16 482 km)

El informe de control señala, también, que para la compra de las ambulancias no correspondía realizar una contratación directa bajo el supuesto de situación de emergencia por la causal de emergencia sanitaria, debido a que se tomó un requerimiento formulado en el año 2020 con un escenario epidemiológico distinto al del año 2022. Asimismo, las ambulancias no estaban detalladas en las listas de “Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19”.

Cabe precisar, además, que la conformidad y recepción de las 11 ambulancias tipo II se hizo sin que se conformara un comité de recepción, como lo establecía el requerimiento, las bases administrativas y el contrato.

Finalmente, las ambulancias adquiridas para el SAMU Callao, fueron asignadas a los establecimientos de salud de la DIRESA Callao, como es el Centro de Salud (CS) Márquez, CS Pachacútec Perú Corea, CS Néstor Gambetta, CS Mi Perú, entre otros, pese a que no correspondía toda vez que dichos establecimientos contaban con unidades móviles de urgencia.

Los resultados del informe de control, que comprende el período del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2023, fueron notificados oportunamente al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales contra los involucrados, así como al Órgano Instructor para que realice el proceso administrativo sancionador correspondiente.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria.