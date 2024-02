Ministro Mathews: plataforma de Joinnus venderá "temporalmente" entradas a Machu Picchu

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, anunció que la plataforma creada por Joinnus para la venta de entradas a Machu Picchu seguirá utilizándose, en lo que se implementa un nuevo espacio virtual para ofrecer dichos tickets.

El titular del Mincetur aclaró que esta disposición no afectará lo acordado con la mencionada empresa, que dejará de brindar el respectivo servicio tras los numerosos cuestionamientos de la población local.

“Esto no es inmediato, no es que cierro hoy y mañana prendo la luz, sino que hay un proceso y en ese lapso tiene que seguir dando el servicio la empresa, pero es temporal, la idea es que estemos absolutamente claros de que la nueva plataforma sea transparente. Se sigue utilizando la plataforma que impuso Joinnus y eso es transparente. Eso va a ser por un tiempo, no se sabe cuándo se barajaron algunas fechas tentativas de siete semanas”, dijo a RPP.

Adicionalmente, Mathews indicó que, si bien se anunció la conclusión del contrato con Joinnus, esta medida aún no se ha "formalizado".

PROTESTAS

El funcionario también se pronunció sobre el impacto negativo que tuvieron las manifestaciones en Machupicchu e indicó que algunos gobiernos expresaron categoría ‘Warning’ para Perú, es decir, no recomendaban viajar al país por el conflicto en Cusco.

“Para nosotros era tremendamente importante resolver esta situación y resolverlo rápido, porque ya hemos recibido varios mensajes de varios gobiernos, el de Corea del Sur, el de Japón, el de Canadá, Estados unidos y algunos más de Europa, expresando la categoría de ‘Warning’ para Perú, o sea no visiten Machu Picchu y eso es malísimo, porque tiene un impacto directo sobre el flujo de turismo”, señaló.