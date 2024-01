La cifra millonaria que pierde Machu Picchu al día con las protestas

Las protestas que se registran desde hace algunos días en la Machu Picchu, afectan directamente a la economía de la localidad, llegando incluso a perder millonarias sumas de dinero, según lo que informa la Cámara Nacional de Turismo en el Perú (Canatur).

"Nuestra viceministra, la señora Madelin Burns, ha sido muy clara al informar que son 8 millones de soles diarios que pierde el Perú y Machupicchu puntualmente está perdiendo más de un millón de soles diarios por esta paralización. Este es un dato de cifras frías", señaló el director ejecutivo de Canatur, Tito Alegría en conversación con RPP.

"Ya hay warnings de Estados Unidos, me parece que el día de hoy ha llegado el primero, me parece que Francia está por lo mismo, se desencadena este efecto dominó. Hay un trabajo coordinado que se está haciendo desde Cancillería, pero es momento que se corte esta situación, se identifique a estos delincuentes, se genere el estado de derecho, de libre tránsito que todos los peruanos y visitantes requerimos y que si los señores no desean participar de una mesa de diálogo no tienen ningún derecho de hacer el daño que hacen", advirtió.

Alegría también señaló que se ha pedido al gobierno de Dina Boluarte que mientras duran las protestas se cuide la integridad de los turistas peruanos y extranjeros que ya tienen programado algún recorrido por la ciudadela inca.

"Canatur le ha hecho llegar una carta a la presidenta Dina Boluarte donde le pedimos que impere la ley, el derecho al libre tránsito porque están amenazando a los empresarios que quieren atender en Machu Picchu", puntualizó.