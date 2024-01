Temblor de magnitud 4.9 sacude la región Ica

Esta tarde, a las 16:35 horas, un sismo de magnitud 4.9 se registró en la región Ica, al sur de Lima, según informó el Centro Sísmico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 78 km al suroeste de Ica, con una profundidad de 22 km. El temblor fue sentido con una intensidad III-IV en Ica.

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales en la zona afectada, y las autoridades locales continúan monitoreando la situación en la región. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha confirmado que el sismo no generó una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Recordemos que, en el 2007, la región Ica experimentó un terremoto de magnitud 7.0, con epicentro en la provincia de Pisco. Cabe precisar que Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial.

MOCHILA DE EMERGENCIA

El Instituto Nacional de Defensa (Indeci) recomienda la preparación de una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad. Los elementos esenciales que debe contener incluyen artículos de higiene, un botiquín, abrigo, alimentos no perecibles, dinero, elementos de comunicación, cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster y cinta adhesiva, entro otros.