Lambayeque: Gerenta regional de Salud se hace pasar por paciente y encuentra a médicos durmiendo

En medio de la crisis sanitaria que vienen atravesando diversas regiones del país, la gerente regional de Salud de Lambayeque, Jessica Antón quiso conocer como eran los trabajos del integrante del establecimiento de salud, sin imaginar que se llevaría una sorpresa al hacer pasar como una paciente.

En medio de su estadía en el nosocomio, Antón pudo vivir en carne propia la pésima atención a las personas que llegan, personal durmiendo y comiendo en una hora inadecuada, entre otras falencias.

"Algunos de los establecimientos los hemos encontrado cerrados, con luces apagadas. He tocado la puerta varias veces y en algún centro de salud me preguntaban: '¿quién es?', y yo les digo, el paciente, estoy mal, ábranme. '¿Qué es? ¿Una emergencia o una urgencia?' La verdad que no es posible que un paciente desde que se encuentra tocando un establecimiento tenga que hacerse su autoevaluación", sostuvo a un medio local.

SANCIÓN

Tras el hecho, Jessica Antón sostuvo que el personal de salud de Lambayeque involucrado en este caso fue sometido a un proceso administrativo sancionador.