Trujillanos expresan sus puntos de vista tras la destitución de Arturo Fernández como alcalde

Tras la medida adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones que suspendió a Arturo Fernández de su cargo como alcalde provincial de Trujillo, un equipo de Panamericana Digital se desplazó a la ciudad de la eterna primavera para recoger los testimonios de los ciudadanos locales.

Un ciudadano expresó su descontento diciendo: "Pésimo, totalmente pésimo. Yo voté por él y lamento mucho mi decisión. Miren lo que hizo con nuestra plaza de armas, la convirtió en una feria".

Sin embargo, otro residente compartió una perspectiva diferente, comentando: "Me parece muy buena la gestión y no debería irse. Lo que destaco es la reconstrucción de las pistas".

Nuestro reportero, Iker Hiuguay, continuó recopilando testimonios en la plaza de armas de Trujillo, donde más ciudadanos expresaron sus puntos de vista.

Una moradora argumentó: "A mí, como trujillana, no me va a engañar. Esas no son obras, son servicios que la autoridad realiza".

Por otro lado, un joven opinó: "Creo que es un poco improvisado, las calles y las pistas en el mes de diciembre. Tengo mi vehículo y cuando veo que cierran calles, se nos hace difícil transitar".

¿QUIÉN ASUMIRÁ EL CARGO?

Quien deberá asumir el cargo de burgomaestre es el primer regidor de esa comuna, Mario Colberth Reyna Rodríguez.

Reyna es trujillano, abogado egresado de la Universidad César Vallejo de Trujillo y este año cumplirá 46 años de edad. Tiene estudios en gestión pública obtenida en la misma casa de estudios.