¡Vacunación en las alturas! EsSalud lleva estrategia de inmunización infantil a más de 4 mil 200 msnm en Puno

Foto EsSalud

Vacunar es vida. A más de 4 mil 200 metros de altura en Masocruz, región Puno, el acceso a los servicios de salud se dificulta, por la distancia y las inclemencias del clima. Sin embargo, personal de EsSalud se levanta al amanecer para llevar en pequeños coolers su mejor arma para proteger el sistema inmunológico de los niños, una estrategia “extramuro” denominada "Vacunación en las alturas".



El Dr. Miguel Montoya, director del Policlínico EsSalud-Ilave de la Red Asistencial Puno, Informó que su equipo realizó un minucioso análisis del esquema de vacunación de los niños que atendía su Red, notando una gran brecha por cerrar, dado que los padres no estaban llevando a sus niños a vacunar.

Foto EsSalud

CAPTAR PACIENTITOS



“Vacunación en las alturas es justamente captar a pacientitos que no tienen los accesos necesarios justamente por la altura y las distancias, de Masocruz a Ilave. Lo que hemos hecho como policlínico es ya no quedarnos entre cuatro paredes, sino que salimos a ofrecer nuestros servicios. EsSalud tiene toda la logística necesaria para llegar a nuestros niños”, señaló.



Masocruz concentra el 30% de la población asegurada de Ilave y se encuentra a dos horas de distancia; es decir que, solo en ir, venir y ser atendidos, ocuparían una jornada completa de estudios o trabajo, un lujo que no pueden darse. Por ello, un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeras y personal del área de comunicaciones preparó todo el material educativo y de atención, para llevar a cabo una campaña integral hasta Masocruz.

Foto EsSalud



LAS VACUNAS Y LA ANEMIA



El sistema inmunológico no solo se fortalece con las vacunas sino con una adecuada alimentación. Puno, es la región con la tasa de anemia infantil más alta del país; por ello campañas como éstas se convierten en una verdadera bendición para mamitas que en esta jornada aprendieron nuevas recetas con insumos de su localidad y lo mejor de todo, en su lengua natal : el aimara.

Magaly Quispe, Coordinadora de Inmunizaciones , CRED y anemia de la Red Asistencial Puno , habló emocionada sobre el resultado de la estrategia. “Solo hoy, hemos llegado casi a 100 niños porque hemos atendido 80 pequeños menores de 5 y los niños de primaria han sido más de 20, entonces hemos sobrepasado los cien que era nuestro objetivo”, señaló destacando el significado que tiene acercar los servicios de salud a los más vulnerables .

Foto EsSalud

OPORTUNA Y SEGURA



Completar el esquema de vacunación no solo previene enfermedades específicas, sino que también contribuye a la salud general de los niños.



Las vacunas le enseñan a nuestro organismo a defenderse, por eso, vacunar a nuestros niños es un deber, pero sobre todo, un derecho. EsSalud reafirma su compromiso de llevar una vacunación oportuna y segura a todos los peruanos, no solo para completar los esquemas infantiles, sino también en el marco de la lucha contra la Covid-19.